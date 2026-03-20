Théâtre La Baraque Les filles aux mains jaunes La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Théâtre La Baraque Les filles aux mains jaunes

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Théâtre Les filles aux mains jaunes de Michel Bellier.

1914, Rose, Julie, Jeanne et Louise, quatre femmes aux personnalités et aux aspirations différentes sont saisies par la stupeur et l’effroi. La guerre est là. Les hommes partent au front. Et les voilà comme des milliers de femmes aux portes de l’usine d’armement.

C’est dans cette usine que leurs destins vont s’entrecroiser ce monstre de métal dans lequel elles viennent, contraintes par la faim, travailler, suer et survivre. Conditions de travail insupportables, deuils, révoltes, espoirs, angoisses, désir d’émancipation ou d’amour sans jugement chacune traverse ses propres épreuves , vit ses bonheurs, avec ou contre ses sœurs d’infortune. A la fois témoignage des luttes sociales de l’époque et portrait intimiste de la condition féminine, Les c’est un drame historique à 4 voix Charlotte, Delphine, Floriane et Oriane. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

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English : Théâtre La Baraque Les filles aux mains jaunes

L’événement Théâtre La Baraque Les filles aux mains jaunes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn