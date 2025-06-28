Théâtre La Bête Noire & Petite Reine Charleville-Mézières

Théâtre La Bête Noire & Petite Reine

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

La Bête Noire plonge dans les luttes d’une femme face à ses démons. Le corps se plie, se tord, s’élève et se raccroche à une colonne-agrès sculpturale. Ombres, lumières et sons dessinent un espace où chaque vertèbre semble parler. Dans Petite Reine, une artiste solaire évolue avec son vélo, métaphore de l’homme dont elle est tombée amoureuse, dans une scénographie sculptée de lumière. Émerge une course effrénée pour s’affranchir des injonctions.À travers ce diptyque sensible et physique, complétant ses grandes formes collectives (dont La Chute des anges, accueillie au TCM), Raphaëlle Boitel, ex-contorsionniste, convoque un cirque sans détour, qui questionne nos luttes intérieures et notre besoin de liberté.Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.Apéritif musical à 19h15 Les grandes compositrices à l’honneur . Gratuit sur réservation.Découvrir les tarifs.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

La Bête Noire plunges into a woman?s struggles with her demons. The body bends, twists, rises and clings to a sculptural agate column. Shadows, light and sound create a space where each vertebra seems to speak. In Petite Reine, a solar artist rides her bicycle, a metaphor for the man she has fallen in love with, in a scenography sculpted with light. In this sensitive, physical diptych, which completes her large-scale collective forms (including La Chute des anges, presented at the TCM), Raphaëlle Boitel, a former chorionist, conjures up a straightforward circus that questions our inner struggles and our need for freedom.As part of International Women’s Rights Day, musical aperitif at 7:15pm: Les grandes compositrices à l’honneur . Free with reservation.

German :

La Bête Noire taucht in die Kämpfe einer Frau mit ihren Dämonen ein. Der Körper beugt sich, verdreht sich, erhebt sich und hält sich an einer skulpturalen Sandsteinsäule fest. Schatten, Licht und Klänge zeichnen einen Raum, in dem jeder Wirbel zu sprechen scheint. In Petite Reine fährt eine Sonnenkünstlerin mit ihrem Fahrrad, einer Metapher für den Mann, in den sie sich verliebt hat, in einem mit Licht geformten Bühnenbild. Mit diesem sensiblen und physischen Diptychon, das ihre großen kollektiven Formen ergänzt (darunter La Chute des anges, das im TCM aufgeführt wurde), ruft die ehemalige Kontorsionistin Raphaëlle Boitel einen Zirkus ohne Umschweife ins Leben, der unsere inneren Kämpfe und unser Bedürfnis nach Freiheit hinterfragt.Im Rahmen des Internationalen Tags der Frauenrechte.Musikalischer Aperitif um 19.15 Uhr: Les grandes compositrices à l’honneur . Kostenlos mit Reservierung.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

La Bête Noire si immerge nella lotta di una donna contro i suoi demoni. Il corpo si piega, si contorce, si solleva e si aggrappa a una colonna scultorea di agata. Ombre, luci e suoni creano uno spazio in cui ogni vertebra sembra parlare. In Petite Reine, un’artista solare guida la sua bicicletta, metafora dell’uomo di cui si è innamorata, in un set scolpito dalla luce. In questo dittico sensibile e fisico, che completa il suo lavoro collettivo su larga scala (tra cui La Chute des anges, in scena al TCM), Raphaëlle Boitel, ex costumista, crea un circo diretto che si interroga sulle nostre lotte interiori e sul nostro bisogno di libertà.Nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti della donna.Aperitivo musicale alle 19.15: Les grandes compositrices à l’honneur . Gratuito su prenotazione.

Espanol :

La Bête Noire se sumerge en la lucha de una mujer contra sus demonios. El cuerpo se dobla, se retuerce, se eleva y se aferra a una escultural columna de ágata. Sombras, luz y sonido crean un espacio donde cada vértebra parece hablar. En Petite Reine, una artista solar monta en bicicleta, metáfora del hombre del que se ha enamorado, en un decorado esculpido con luz. En este díptico sensible y físico, que completa su obra colectiva de gran envergadura (incluida La Chute des anges, representada en el TCM), Raphaëlle Boitel, antigua diseñadora de vestuario, conjura un circo directo que cuestiona nuestras luchas interiores y nuestra necesidad de libertad.En el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.Aperitivo musical a las 19.15 h: Les grandes compositrices à l’honneur . Gratuito previa reserva.

