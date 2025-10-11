Théâtre la blessure et la soif Saint-Dizier
Théâtre la blessure et la soif Saint-Dizier samedi 11 octobre 2025.
Théâtre la blessure et la soif
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Tout public
Cette œuvre explore une passion amoureuse brûlante et déchirante, entre aspiration spirituelle et désir humain. Une femme et un homme liés pendant trente ans par un amour profond se retrouvent une dernière fois dans la grange d’un monastère persécuté sous Louis XIV. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
