Théâtre la blessure et la soif Saint-Dizier

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 36 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Tout public

Cette œuvre explore une passion amoureuse brûlante et déchirante, entre aspiration spirituelle et désir humain. Une femme et un homme liés pendant trente ans par un amour profond se retrouvent une dernière fois dans la grange d’un monastère persécuté sous Louis XIV. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

