Théâtre La blessure et la soif Saumur

Théâtre La blessure et la soif

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19 22:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Après plusieurs années consacrées essentiellement au cinéma, la comédienne, originaire de Saumur, Fanny Ardant est de retour sur scène dans La Blessure et la Soif.

Dirigée par la metteuse en scène Catherine Schaub, elle interprète magnifiquement, seule en scène, l’adaptation du roman bouleversant de Laurence Plazenet. Ce très beau texte plonge au cœur de la passion, celle qui dévore les êtres, qui rend incandescents les corps et les âmes, celle aussi qui déchire les humains entre l’aspiration à une transcendance et l’inaccessibilité du divin. Trente années, durant, une femme et un homme s’aiment, se perdent, vivent loin de l’autre sans jamais s’oublier. Une unique et dernière rencontre, dans la grange d’un monastère persécuté par Louis XIV, scelle à jamais leur destinée.

Entre récit et incarnation, Fanny Ardant restitue tous les frémissements de la passion. Elle joue de ses contradictions avec une sensibilité qui en révèle la fragilité et la puissance.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 19 novembre 2025 de 20h30 à 22h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

