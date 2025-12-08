Théâtre La Bohème Les cachottiers Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine Mauges-sur-Loire
Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-10 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Le Théâtre La Bohème vous propose de découvrir leur nouvelle pièce en 2025.
Le Théâtre La Bohème à La Boutouchère vous présente Les cachottiers , une pièce de Luc Chaumar.
– 30/31 janvier et 1er février
– 6/7 et 8 février
– 13/14 et 15 février
Groupe 1 Art’ naque
Groupe 2 Casting de choc
Groupe 3 Joyeux Bordel et Bonne Année
Tous les textes sont de Thomas Jeanneteau.
Réservation au 07 61 69 23 43. .
Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 69 23 43
English :
Théâtre La Bohème invites you to discover their new play set in 2025.
