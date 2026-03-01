Théâtre La bonne adresse Salle Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Théâtre La bonne adresse Salle Espace du Bocage La Haye-Pesnel dimanche 29 mars 2026.
Théâtre La bonne adresse
Salle Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
La troupe Les Ecrits Loufoques de St Germain Loisirs (St Germain du Crioult) se produira au profit de l’association Manche Leucémie.
Elle aura le plaisir d’interpréter La bonne Adresse , pièce comique de boulevard écrite par Marc Camoletti, un grand moment de bonheur et de rires.
Par votre présence, vous apporterez un soutien aux actions de l’association. .
Salle Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 50 74 47 dominique.ouin@wanadoo.fr
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English : Théâtre La bonne adresse
L’événement Théâtre La bonne adresse La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Granville Terre et Mer