Théâtre La Bonne Anna Kanfen

Kanfen

Théâtre La Bonne Anna

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Pièce de Marc Camoletti, présentée par la compagnie Les Baladins !

Synopsis Bernard doit rejoindre Marseille le soir même pour son travail, sa femme en profite pour rendre visite à ses parents, tous deux donnent son congé à leur bonne, Anna, pour le week-end. Mais tout cela n’est que prétexte et chacun, se croyant seul, revient dans l’appartement sans croiser les autres, Bernard accompagné de sa maîtresse, Jacqueline de son amant et Anna qui souhaite simplement profiter des heures paisibles en l’absence de ses employeurs. Elle n’aura pas cette chance, elle qui passera la soirée à éviter de fâcheuses rencontres dans un tourbillon de portes qui claquent avec la précision dont Marc Camoletti s’est rendu maître. Du pur Camoletti, avec rires garantis. Dernière représentation de la tournée après il sera top tard !

Ouverture des portes à 20 h. Tout public.Tout public

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38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 6 70 98 53 19 mairie-kanfen@orange.fr

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English :

Play by Marc Camoletti, presented by Les Baladins!

Synopsis: Bernard has to return to Marseille that evening for work, his wife takes the opportunity to visit her parents, and both give their maid, Anna, the weekend off. But all this is just a pretext, and each of them, believing themselves to be alone, returns to the apartment without seeing the others: Bernard accompanied by his mistress, Jacqueline by her lover, and Anna who simply wants to enjoy the quiet hours in the absence of her employers. She won’t be so lucky, spending the evening avoiding unfortunate encounters in a whirlwind of doors slamming with the precision that Marc Camoletti has mastered. Pure Camoletti, with laughter guaranteed. Last show of the tour: after that, it’ll be too late!

Doors open at 8pm. All audiences.

L’événement Théâtre La Bonne Anna Kanfen a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS