Des Astres, un seul en scène à l’occasion des Nuits des étoiles Théâtre la Boussole Paris samedi 2 août 2025.

La 34ᵉ édition des Nuits

des Étoiles se tiendra les 1er, 2 et 3 août prochains à Paris. L’Association

Française d’Astronomie invite petits et grands à vivre trois soirées

magiques sous les étoiles, dans trois parcs emblématiques : le parc Montsouris

(14ᵉ), le jardin d’Éole (18e)

et le square Louise Michel (18ᵉ).

En prélude aux Nuits des Étoiles, Mattias de Gail,

animateur passionné de l’association et comédien professionnel, propose de

commencer la soirée avec son spectacle, Des Astres, en partenariat avec

l’Association Française d’Astronomie. Le samedi 2 août, rendez-vous au Théâtre

de la Boussole, puis rejoignez le jardin d’Éole, à seulement 15 minutes à

pied, pour lever les yeux vers le ciel.

Des Astres – L’homme qui voulait sauver le Soleil… enfin

pas que… mais c’est déjà bien pour commencer.

Dans ce seul-en-scène drôle et touchant, Mattias incarne un

animateur d’astronomie rattrapé par une angoisse d’enfant : comment annoncer à

son public que le Soleil mourra un jour, alors que cette révélation l’a

lui-même traumatisé ? Entre

confessions, humour et science, il tente de trouver des réponses pour rassurer son auditoire… et lui-même.

✨ Ils en parlent :

« Mattias se révèle être un personnage rayonnant de bonheur, qui sait nous

transmettre son âme d’enfant avec ses joies et ses malheurs. Un spectacle

éblouissant. »

« Un seul-en-scène drôle et instructif, qui pose les grandes questions,

comme les plus petites. À voir absolument ! »

Infos pratiques :

Date : samedi 2 août 2025 à 20h

Lieu : Théâtre de la Boussole – 29

rue de Dunkerque, 75010 Paris

Réservation gratuite obligatoire –billetterie@theatrelaboussole.com

– 01 85 08 09 50 ou https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_BOUSSOLE-28041-0.wb?REFID=r1kGAAAAAACMAA

Le samedi 02 août 2025

de 20h00 à 21h15

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre la Boussole 29 rue de Dunkerque 75010 Paris

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_BOUSSOLE-28041-0.wb?REFID=r1kGAAAAAACMAA +33185080950 billetterie@theatrelaboussole.com