Théâtre La Cantatrice Chauve Théatre de la Pierre Peyrus

Théatre de la Pierre 14 Grande Rue Peyrus Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Le THÉÂTRE de la PIERRE vous propose une soirée théâtre avec La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco.
Cette Soirée est au profit de l’organisation du Concours de Maisons en Pain d’Épice.
Théatre de la Pierre 14 Grande Rue Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 73 theatredelapierrepeyrus@gmail.com
English :
The THÉÂTRE de la PIERRE proposes an evening of theater with Eugène Ionesco?s La Cantatrice Chauve .
This evening is in aid of the Gingerbread House Competition.
German :
Das THÉÂTRE de la PIERRE bietet Ihnen einen Theaterabend mit La Cantatrice Chauve von Eugène Ionesco.
Dieser Abend ist zugunsten der Organisation des Wettbewerbs Maisons en Pain d’Épice (Lebkuchenhäuser).
Italiano :
Il THÉÂTRE de la PIERRE vi propone una serata di teatro con La Cantatrice Chauve di Eugène Ionesco.
Questa serata è a favore del Concorso delle Case di Pan di Zenzero.
Espanol :
El THÉÂTRE de la PIERRE le propone una velada teatral con La Cantatrice Chauve de Eugène Ionesco.
Esta velada es a beneficio del Concurso de Casas de Jengibre.
