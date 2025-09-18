Théâtre La Cantatrice Chauve Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Théâtre La Cantatrice Chauve Théâtre de Poche Saint-Brieuc samedi 28 février 2026.

Théâtre La Cantatrice Chauve

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

La Cantatrice chauve est la première pièce de théâtre d’Eugène Ionesco. Il l’a écrite après avoir essayé d’apprendre l’anglais avec la fameuse méthode Assimil . L’absurde est le moteur de cette pièce ainsi que la déconstruction du langage. Le texte s’inspire des phrases sans queue ni tête écrites dans ce manuel. Mr et Mme Smith attendent leurs amis Mr et Mme Martin, comme tout le monde, sauf que… les personnages sont interchangeables, un pompier qui n’a rien à faire là fait son entrée et… Il n’y a pas de cantatrice chauve qui peut !

Spectacle repris en 2023 avec une scénographie renouvelée, La cantatrice chauve surprend par son audace, étourdit par son dynamisme, détonne par son propos ! C‘est l’une des pièces les plus jouées au monde à ce jour, et on comprend pourquoi en la voyant ! .

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 44 68 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La Cantatrice Chauve Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme