Théâtre La Cerisaie Campus des Associations Vernon

Théâtre La Cerisaie Campus des Associations Vernon samedi 8 novembre 2025.

Théâtre La Cerisaie

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Le Théâtre du Lion vous invite à découvrir une pièce signée Anton Tchekhov. Elle raconte l’histoire d’une famille aristocratique russe contrainte de vendre son domaine, dont sa célèbre cerisaie, pour rembourser ses dettes. Cette tragi-comédie explore les thèmes du changement social et du conflit générationnel.

Tarifs 12€ 5€

Réservations 06 75 75 84 29 .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29 theatredulion@gmail.com

English : Théâtre La Cerisaie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La Cerisaie Vernon a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération