Théâtre La Chambre d’Eaux Colmar

Théâtre La Chambre d’Eaux

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-21 2026-01-22

Dans cette fable contemporaine, le public se fait embarquer par la présence des corps dans un univers où les stéréotypes assignés aux filles ou aux garçons sont inconnus.

C’est l’histoire d’une petite fille née dans une baignoire, le poing en avant, affranchie des injonctions et diktats liés au genre.

Dans cette fable contemporaine autour d’une baignoire à l’ancienne, le public se fait embarquer par la présence des corps dans un univers où les stéréotypes assignés aux filles ou aux garçons sont inconnus. Entre images poétiques et voix d’emblématiques chanteuses punk, Marie Barbottin transmet son engagement de femme, de mère et d’artiste.

Le texte de Catherine Verlaguet accompagne le souffle de la danseuse et de son double, interprète en langue des signes. .

English :

In this contemporary fable, the audience is drawn into a world where the stereotypes assigned to boys and girls are unknown.

German :

In dieser zeitgenössischen Fabel wird das Publikum durch die Präsenz der Körper in eine Welt entführt, in der die Stereotypen, die Mädchen oder Jungen zugewiesen werden, unbekannt sind.

Italiano :

In questa favola contemporanea, il pubblico viene coinvolto dalla presenza di corpi in un mondo in cui gli stereotipi assegnati alle ragazze o ai ragazzi sono sconosciuti.

Espanol :

En esta fábula contemporánea, el público se siente interpelado por la presencia de los cuerpos en un mundo en el que se desconocen los estereotipos asignados a las niñas o a los niños.

