THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Loupian samedi 27 septembre 2025.

Loupian Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

2025-09-27

La commune accueille les acteurs de la Compagnie Thau Hu Bohu pour leur nouveau spectacle « La chambre Mandarine « .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 

English :

The commune welcomes the actors of the Compagnie Thau Hu Bohu for their new show « La chambre Mandarine ».

German :

Die Gemeinde empfängt die Schauspieler der Compagnie Thau Hu Bohu für ihr neues Stück « La chambre Mandarine ».

Italiano :

La città accoglie gli attori della Compagnie Thau Hu Bohu per il loro nuovo spettacolo « La chambre Mandarine ».

Espanol :

La ciudad recibe a los actores de la Compagnie Thau Hu Bohu para su nuevo espectáculo « La chambre Mandarine ».

