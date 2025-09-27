THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Loupian
THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Loupian samedi 27 septembre 2025.
THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE
Loupian Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
La commune accueille les acteurs de la Compagnie Thau Hu Bohu pour leur nouveau spectacle « La chambre Mandarine « .
.
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
English :
The commune welcomes the actors of the Compagnie Thau Hu Bohu for their new show « La chambre Mandarine ».
German :
Die Gemeinde empfängt die Schauspieler der Compagnie Thau Hu Bohu für ihr neues Stück « La chambre Mandarine ».
Italiano :
La città accoglie gli attori della Compagnie Thau Hu Bohu per il loro nuovo spettacolo « La chambre Mandarine ».
Espanol :
La ciudad recibe a los actores de la Compagnie Thau Hu Bohu para su nuevo espectáculo « La chambre Mandarine ».
L’événement THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Loupian a été mis à jour le 2025-08-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE