Théâtre « La chambre mandarine » Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois dimanche 5 octobre 2025.
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
L’Amicale Laïque de St Georges du Bois vous propose « La chambre mandarine », d’après une oeuvre de Robert Thoimas, mise en scène collective par Le Théâtre du Rideau Rouge.
Réservation possible par téléphone.
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 34 03 18
English :
The Amicale Laïque de St Georges du Bois presents « La chambre mandarine », based on a play by Robert Thoimas, directed by Le Théâtre du Rideau Rouge.
Reservations by telephone.
German :
Die Amicale Laïque von St Georges du Bois bietet Ihnen « La chambre mandarine », nach einem Werk von Robert Thoimas, inszeniert von Le Théâtre du Rideau Rouge.
Reservierungen sind telefonisch möglich.
Italiano :
L’Amicale Laïque de St Georges du Bois presenta « La chambre mandarine », tratto da un’opera teatrale di Robert Thoimas, con la regia di Le Théâtre du Rideau Rouge.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente.
Espanol :
La Amicale Laïque de St Georges du Bois presenta « La chambre mandarine », basada en una obra de Robert Thoimas, dirigida por Le Théâtre du Rideau Rouge.
Las reservas pueden hacerse por teléfono.
