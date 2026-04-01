THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Salle Communale Saint Exupéry Sainte-Marie-la-Mer
THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Salle Communale Saint Exupéry Sainte-Marie-la-Mer lundi 13 avril 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE
Salle Communale Saint Exupéry Avenue des Mimosas Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14
Pièce de théâtre proposée par l’association Compagnie Marinoise.
Pièce de Robert THOMAS…
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Salle Communale Saint Exupéry Avenue des Mimosas Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 25 81 60 13
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English :
Play presented by the Compagnie Marinoise association.
Play by Robert THOMAS…
L’événement THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER