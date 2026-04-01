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THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Salle Communale Saint Exupéry Sainte-Marie-la-Mer

THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Salle Communale Saint Exupéry Sainte-Marie-la-Mer

THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Salle Communale Saint Exupéry Sainte-Marie-la-Mer lundi 13 avril 2026.

Lieu : Salle Communale Saint Exupéry

Adresse : Avenue des Mimosas

Ville : 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Sainte-Marie-la-Mer

THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE

Salle Communale Saint Exupéry Avenue des Mimosas Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14

Pièce de théâtre proposée par l’association Compagnie Marinoise.
Pièce de Robert THOMAS…
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Salle Communale Saint Exupéry Avenue des Mimosas Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 25 81 60 13 

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English :

Play presented by the Compagnie Marinoise association.
Play by Robert THOMAS…

L’événement THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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