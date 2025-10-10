THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Villeveyrac

THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Villeveyrac vendredi 10 octobre 2025.

THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE

Place du Marché aux Raisins Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’OMAC présente la Compagnie Thau’hu Bohu dans la comédie La Chambre Mandarine , d’après Robert Thomas.Dans un petit hôtel parisien des années 80, la chambre Mandarine en voit de toutes les couleurs avec ses clients de passage.Aux côtés d’Adrien et Loulou, le personnel de l’hôtel, vous assistez à une succession d’histoires cocasses, loufoques et rocambolesques.Les rencontres improbables s’enchaînent, donnant vie à des personnages attachants et à des situations pleines d’humour.Avec Myriam Bacri, Marie-Claude Fernandez, Geporges Herpin, Christine Liby, Stéphane Merland, Christine Rico, Nicole Rozet, Philippe Vasseur.Une comédie savoureuse à déguster sans modération ! .

Place du Marché aux Raisins Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement THÉÂTRE LA CHAMBRE MANDARINE Villeveyrac a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE