Théâtre: la chanson de Roland – Mers-les-Bains, 28 mai 2025 18:30

Gratuit

Début : 2025-05-28 18:30:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Initiée par le Conseil régional et soutenue par le Ministère de la Culture, la Comédie de Picardie déploie son activité de décentralisation théâtrale sur l’ensemble des territoires de la Région Hauts -de-France.

Elle dispose aussi à Amiens d’un théâtre réunissant, autour d’un répertoire diversifié, un public important. Afin de rendre le théâtre

accessible au plus grand nombre, la Comédie mène également des

actions dans le domaine de l’éducation artistique. Sans doute la plus connue des chansons de geste, La chanson de Roland conte la geste épique de Roland et la défaite de Roncevaux.

C’est le premier grand texte littéraire en français qui nous soit parvenu. Geste épique du comte Roland et de la bataille de Roncevaux, elle fut écrite pour être contée, et révèle en passant à la scène toute sa puissance et sa vivacité. Julien Tiphaine interprète avec talent tous les rôles.

Durée 1h 0 .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46

