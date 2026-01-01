Théâtre La chanteuse et le philosophe

Briare Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

La chanteuse et le philosophe est un spectacle qui mêle chansons et réflexions philosophiques, à travers un dialogue sensible et accessible. Le spectacle interroge l’amour, le sens de la vie et les émotions humaines, dans une atmosphère à la fois poétique et intimiste.

Le spectacle de la chanteuse et le philosophe est une création théâtrale originale mêlant jeu d’acteur et musique live. Sur scène, une chanteuse et un philosophe échangent, se confrontent et se répondent à travers des textes, des chansons et des questionnements universels. La représentation propose un moment de partage avec le public, invitant à réfléchir tout en se laissant porter par l’émotion et la poésie. 8 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La chanteuse et le philosophe (The singer and the philosopher) is a show that blends songs and philosophical reflections in a sensitive, accessible dialogue. The show questions love, the meaning of life and human emotions, in an atmosphere that is both poetic and intimate.

L’événement Théâtre La chanteuse et le philosophe Briare a été mis à jour le 2026-01-06 par ADRT45