Théâtre La Chapelle Saint Laurent La Chapelle-Saint-Laurent

Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-08
Le Cercle théâtral La Chapelle-Moncoutant va vous conter la véritable histoire de Blanche-Neige, comédie décalée dans laquelle les personnages vous transporteront dans de surprenantes aventures. .
Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 74 99 31 theatrelachapelle79@gmail.com
