Théâtre La Chapelle Saint Laurent La Chapelle-Saint-Laurent

Théâtre La Chapelle Saint Laurent

Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-28

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-08

Le Cercle théâtral La Chapelle-Moncoutant va vous conter la véritable histoire de Blanche-Neige, comédie décalée dans laquelle les personnages vous transporteront dans de surprenantes aventures. .

Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 74 99 31 theatrelachapelle79@gmail.com

English : Théâtre La Chapelle Saint Laurent

