THEATRE LA Cie Millesime présente Pour le meilleur et pour le pire Salle Robert Teyssandier Pineuilh

THEATRE LA Cie Millesime présente Pour le meilleur et pour le pire

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

L’association Pineuilh Accueil a le plaisir de vous convier à une soirée théâtre le vendredi 14 Novembre 2025 à 20h30 à la Salle Robert Teyssandier.

Nous sommes dans un immeuble cossu des années 1900.

Dans un premier appartement, un couple et leur bonne débattent sur un malentendu à propos d’un bain et cela tourne à la scène de ménage!

Dans un autre appartement, une mère et sa fille ont une discussion animée concernant le mariage.

S’ensuit une réunion de famille où s’enchaînent situations cocasses, quiproquos et coup de théâtre!

La participation est libre.

Un verre de l’amitié sera partagé avec les acteurs à l’issue du spectacle.

Venez nombreux, nous comptons sur vous. .

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 24 08 jean.lesseigne33@orange.fr

