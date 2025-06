Théâtre: La Cité des Oiseaux – Champagnac-de-Belair 15 juin 2025 17:00

Dordogne

Théâtre: La Cité des Oiseaux Salle des fêtes Champagnac-de-Belair Dordogne

Début : 2025-06-15 17:00:00

Le Théâtre Paréïdolie débarque à Champagnac-de-Belair avec une comédie explosive Cité des Oiseaux, librement inspirée de l’œuvre d’Aristophane, revisitée par Bernard Chartreux ! Participation libre au chapeau. Mise en scène Isis Eymery

Imaginez un duo d’Athéniens en cavale, des oiseaux en révolution, une cité idéale à construire… et une gigantesque farce aussi savoureuse qu’actuelle! Participation libre au chapeau.

Mise en scène Isis Eymery

Venez rire, réfléchir… et rêver d’une cité un peu plus « peinarde » ensemble ! .

Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 34 46 89

English : Théâtre: La Cité des Oiseaux

Théâtre Paréïdolie comes to Champagnac-de-Belair with an explosive comedy: Cité des Oiseaux, freely inspired by Aristophanes? work, revisited by Bernard Chartreux! Free participation by the hat. Director: Isis Eymery

German : Théâtre: La Cité des Oiseaux

Das Theater Paréïdolie kommt mit einer explosiven Komödie nach Champagnac-de-Belair: Cité des Oiseaux (Stadt der Vögel), frei nach dem Werk von Aristophanes, überarbeitet von Bernard Chartreux! Freie Teilnahme mit Hut. Regie: Isis Eymery

Italiano :

Il Théâtre Paréïdolie arriva a Champagnac-de-Belair con una commedia esplosiva: Cité des Oiseaux, liberamente ispirata all’opera di Aristofane, rivisitata da Bernard Chartreux! Ingresso libero a scaglioni. Regia di Isis Eymery

Espanol : Théâtre: La Cité des Oiseaux

El Théâtre Paréïdolie llega a Champagnac-de-Belair con una comedia explosiva: ¡Cité des Oiseaux, libremente inspirada en la obra de Aristófanes, revisitada por Bernard Chartreux! Entrada gratuita a puñados. Dirección: Isis Eymery

