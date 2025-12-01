Théâtre La claque Théâtre des Charmes Eu

Théâtre La claque Théâtre des Charmes Eu samedi 13 décembre 2025.

Théâtre La claque

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

De 5€ à 7€ Tout public

La claque, c’est ce groupe payé pour applaudir à tout rompre qui entra dans l’histoire lors de la fameuse bataille d’Hernani.

La claque, plus qu’une gifle, c’est aussi cet uppercut que l’on prend au cœur, aux tripes, au cerveau qui nous retourne, nous tourneboule et fait que nous sortons « autre » et mieux. Depuis plusieurs mois, les Colporteurs se sont lancés dans une quête, une quête de l’expérimentation, du souvenir du choc artistique comment un lieu, une fresque, une chanson, un artiste transforment, le temps d’un concert, d’une représentation, d’une visite, l’individu au plus profond de son être et dans sa relation aux autres et au monde.

Cette quête s’est nourrie de nombreuses improvisations, agrémentées d’extraits de textes qui parlent de l’artiste, de l’œuvre, et des représentations que nous en faisons. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

