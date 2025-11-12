COMPLET / Théâtre La Claque Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
de Fred RADIX
Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
by Fred RADIX
Funny, musical and interactive, the incredible story of an applause conductor.
German :
von Fred RADIX
Lustig, musikalisch und interaktiv: die unglaubliche Geschichte eines Dirigenten des Applaus.
Italiano :
di Fred RADIX
Divertente, musicale e interattiva, l’incredibile storia di un conduttore di applausi.
Espanol :
por Fred RADIX
Divertida, musical e interactiva, la increíble historia de un director de aplausos.
