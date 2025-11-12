COMPLET / Théâtre La Claque Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

de Fred RADIX



Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

by Fred RADIX



Funny, musical and interactive, the incredible story of an applause conductor.

German :

von Fred RADIX



Lustig, musikalisch und interaktiv: die unglaubliche Geschichte eines Dirigenten des Applaus.

Italiano :

di Fred RADIX



Divertente, musicale e interattiva, l’incredibile storia di un conduttore di applausi.

Espanol :

por Fred RADIX



Divertida, musical e interactiva, la increíble historia de un director de aplausos.

