Théâtre La colonie Théâtre des halles Pontivy

Théâtre des halles Rue Lorois Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-11 19:30:00

La Troupe sera de nouveau sur les planches, pour une dernière représentation de La Colonie , Marivaux.

Les personnages ont fuit leur patrie et échoué sur une île sauvage. Tout est à reconstruire. Les hommes, qui par habitude ont le pouvoir, veulent le garder. Mais les femmes ont un autre projet le partager. Crêpages de barbes et de chignons en perspective, qui résonnent étrangement avec notre époque.

Théâtre des halles Rue Lorois Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 07 60 32 62

