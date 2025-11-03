Théâtre La Comédie itinérante Salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors

Salle des fêtes Le village Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-03 20:00:00

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Théâtre, conférence L’Amour de l’art , écrit par Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier.

Spectacle accueilli par la Communauté de Communes Royans-Vercors, proposé par La Comédie De Valence en Comédie itinérante.

Salle des fêtes Le village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

English :

Theater, conference: L’Amour de l’art , written by Stéphanie Aflalo and Antoine Thiollier.

Show hosted by the Communauté de Communes Royans-Vercors, proposed by La Comédie De Valence en Comédie itinérante.

German :

Theater, Vortrag: L’Amour de l’art , geschrieben von Stéphanie Aflalo und Antoine Thiollier.

Die Aufführung wurde von der Communauté de Communes Royans-Vercors ausgerichtet und von La Comédie De Valence als Wanderkomödie angeboten.

Italiano :

Teatro, conferenza: L’Amour de l’art , scritto da Stéphanie Aflalo e Antoine Thiollier.

Spettacolo ospitato dalla Communauté de Communes Royans-Vercors, proposto da La Comédie De Valence en Comédie itinérante.

Espanol :

Teatro, conferencia: L’Amour de l’art , escrito por Stéphanie Aflalo y Antoine Thiollier.

Espectáculo acogido por la Communauté de Communes Royans-Vercors, propuesto por La Comédie De Valence en Comédie itinérante.

