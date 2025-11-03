Théâtre La Comédie itinérante Salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors
Théâtre La Comédie itinérante Salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors lundi 3 novembre 2025.
Théâtre La Comédie itinérante
Salle des fêtes Le village Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-03 20:00:00
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Théâtre, conférence L’Amour de l’art , écrit par Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier.
Spectacle accueilli par la Communauté de Communes Royans-Vercors, proposé par La Comédie De Valence en Comédie itinérante.
.
Salle des fêtes Le village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
English :
Theater, conference: L’Amour de l’art , written by Stéphanie Aflalo and Antoine Thiollier.
Show hosted by the Communauté de Communes Royans-Vercors, proposed by La Comédie De Valence en Comédie itinérante.
German :
Theater, Vortrag: L’Amour de l’art , geschrieben von Stéphanie Aflalo und Antoine Thiollier.
Die Aufführung wurde von der Communauté de Communes Royans-Vercors ausgerichtet und von La Comédie De Valence als Wanderkomödie angeboten.
Italiano :
Teatro, conferenza: L’Amour de l’art , scritto da Stéphanie Aflalo e Antoine Thiollier.
Spettacolo ospitato dalla Communauté de Communes Royans-Vercors, proposto da La Comédie De Valence en Comédie itinérante.
Espanol :
Teatro, conferencia: L’Amour de l’art , escrito por Stéphanie Aflalo y Antoine Thiollier.
Espectáculo acogido por la Communauté de Communes Royans-Vercors, propuesto por La Comédie De Valence en Comédie itinérante.
L’événement Théâtre La Comédie itinérante Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme