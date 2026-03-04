Théâtre La commissaire daltonienne au théâtre Altkirch

Théâtre La commissaire daltonienne au théâtre

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-04 20:00:00

Une pièce de Giuseppe della Misericordia

Adaptation libre et traduction en français par Louis Donatien Perin

Cette comédie burlesque détourne avec humour les codes du polar pour les mêler à ceux de la farce. On y suit une commissaire fantasque qui, loin de résoudre des enquêtes, provoque elle-même des situations absurdes, comme lorsqu’elle interrompt une pièce de théâtre pour arrêter l’acteur principal. S’enchaînent alors quiproquos, personnages extravagants et scènes déjantées.

Entre satire, absurdité et humour grinçant, le spectacle offre une heure trente de rires non-stop, porté par une mise en scène vive, originale et décalée. .

English :

A play by Giuseppe della Misericordia

Free adaptation and translation into French by Louis Donatien Perin

