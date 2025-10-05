Théâtre La Commissaire Daltonienne au théâtre Village-Neuf

Théâtre La Commissaire Daltonienne au théâtre

20 Boulevard d'Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Plongez dans un univers aussi absurde qu’hilarant ! Cette pièce détourne avec brio les codes du roman policier pour les mêler à ceux de la comédie. Résultat un spectacle détonant, rythmé par des quiproquos, des personnages hauts en couleur et des situations totalement déjantées.

La commissaire daltonienne seulement de nom ne résout pas les affaires, elle les provoque ! Prête à tout, elle interrompt une pièce de théâtre pour arrêter l’acteur principal en pleine représentation… et ce n’est que le début d’une série de péripéties farfelues. Entre absurdité, satire et humour grinçant, tous les protagonistes rivalisent d’extravagance.

Une heure trente de rires garantis dans cette comédie burlesque et intelligente, portée par une mise en scène vive et décalée.

Tout public

Durée 1h30

Une pièce de Giuseppe della Misericordia traduite et adaptée par Louis Donatien Perin

Avec Florie Gosseau, Cécile Mauranne, Aurélie Klein, Éméré Decerle, Mounir Beggar, Jacques Haertig, Maxime Stephan, Bruno Coccoluto.

Décor Claude Troendlin · Musique Franck Ott · Teaser et Vidéo Alexis Halm

Mise en scène Louis Perin .

20 Boulevard d'Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

