Théâtre La Compagnie du Clair de Lune Salle des fêtes La Devise

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Le Club de l’Amitié vous invite à venir rire avec la Compagnie du Clair de Lune.
Au programme Denis est ben chez li ! , une comédie patoisante et Poker pour l’Australie ! , une comédie en quatre actes de François Scharre.
Réservation par téléphone.
Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 37 14
English :
The Club de l’Amitié invites you to come and laugh with the Compagnie du Clair de Lune.
On the program: Denis est ben chez li! , a patois-style comedy, and Poker pour l’Australie! , a four-act comedy by François Scharre.
Reservations by phone.
