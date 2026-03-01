Théâtre La Compagnie du Clair de Lune Salle des fêtes La Devise

Théâtre La Compagnie du Clair de Lune

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le Club de l’Amitié vous invite à venir rire avec la Compagnie du Clair de Lune.

Au programme Denis est ben chez li ! , une comédie patoisante et Poker pour l’Australie ! , une comédie en quatre actes de François Scharre.

Réservation par téléphone.

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 37 14

English :

The Club de l’Amitié invites you to come and laugh with the Compagnie du Clair de Lune.

On the program: Denis est ben chez li! , a patois-style comedy, and Poker pour l’Australie! , a four-act comedy by François Scharre.

Reservations by phone.

L'événement Théâtre La Compagnie du Clair de Lune La Devise a été mis à jour le 2026-03-07