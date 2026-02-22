Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript Granzay-Gript

Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript

Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript Granzay-Gript jeudi 19 mars 2026.

Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript

Rue de l’Église Granzay-Gript Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

La Compagnie du Grand Chat Gris présente 2 pièces Préhistoires grotesques et Rififi chez les Bios les 19/20/21 et 26/27 et 28 mars 2026 à 20h30 à Granzay-Gript   .

Rue de l’Église Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 76 94  dany.bernard79@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript

L’événement Théâtre La Compagnie du Grand Chat Gris à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Niort Marais Poitevin