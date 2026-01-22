Théâtre La Compagnie D’Yvias fait son festival Salle des fêtes Yvias
Théâtre La Compagnie D’Yvias fait son festival Salle des fêtes Yvias vendredi 30 janvier 2026.
Salle des fêtes Crec’h Faro Yvias Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30
Festival de théâtre organisé par la Compagnie d’Yvias dans une ambiance café-théâtre. Trois jours, trois pièces. Au programme Les feux de l’été , vendredi 30 janvier à 20h30 Un amour re-déchaîné , samedi 31 janvier à 20h30 et Le Bonheur en camping-car , dimanche 1er février à 15h30. .
Salle des fêtes Crec’h Faro Yvias 22930 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 45 61 44
