Théâtre La Compagnie D’Yvias fait son festival Salle des fêtes Yvias

Théâtre La Compagnie D’Yvias fait son festival

Salle des fêtes Crec’h Faro Yvias Côtes-d’Armor

Festival de théâtre organisé par la Compagnie d’Yvias dans une ambiance café-théâtre. Trois jours, trois pièces. Au programme Les feux de l’été , vendredi 30 janvier à 20h30 Un amour re-déchaîné , samedi 31 janvier à 20h30 et Le Bonheur en camping-car , dimanche 1er février à 15h30. .

Salle des fêtes Crec’h Faro Yvias 22930 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 45 61 44

