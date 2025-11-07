[Théâtre] La compagnie Jehan Ango présente Qui c’est le chef ? Le Drakkar Dieppe
[Théâtre] La compagnie Jehan Ango présente Qui c’est le chef ?
Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
C’est qui le chef ? Une comédie savoureuse signée Guy Foissy
La Compagnie Jehan Ango vous invite à une soirée pleine d’humour et de piquant avec C’est qui le chef ? , une succession de scènes où les rapports de pouvoir se renversent sans cesse patrons, couples, collègues… personne n’est épargné ! Dans un rythme vif et un ton résolument grinçant, les comédiens dieppois explorent avec malice nos petites luttes du quotidien.
Venez rire, réfléchir — et peut-être vous demander, au fond, qui est vraiment le chef !
Billetterie sur place. .
Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 01
