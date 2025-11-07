[Théâtre] La compagnie Jehan Ango présente Qui c’est le chef ? Le Drakkar Dieppe

[Théâtre] La compagnie Jehan Ango présente Qui c’est le chef ?

Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

C’est qui le chef ? Une comédie savoureuse signée Guy Foissy

La Compagnie Jehan Ango vous invite à une soirée pleine d’humour et de piquant avec C’est qui le chef ? , une succession de scènes où les rapports de pouvoir se renversent sans cesse patrons, couples, collègues… personne n’est épargné ! Dans un rythme vif et un ton résolument grinçant, les comédiens dieppois explorent avec malice nos petites luttes du quotidien.

Venez rire, réfléchir — et peut-être vous demander, au fond, qui est vraiment le chef !

Billetterie sur place. .

