Théâtre « La Comtesse vient dîner ce soir »

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Théâtre par la Troupe Regain Théâtre pièce La Comtesse vient dîner ce soir

La Troupe Regain Théâtre vous présente La Comtesse vient dîner ce soir

Écrit et mis en scène par Patricia Haubé



Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale, la société « Fémina » confection de sous vêtements féminins, lorsque son mari Edouard lui apprend que la société connaît de grosses difficultés financières, Constance ne semble pas prendre cela très au sérieux, mais lorsque Edouard lui annonce « nous sommes au bord du gouffre », elle trouve très vite la solution « il faut faire intervenir la Comtesse » mais c’était sans compter sur les sept autres personnages, qui composent cette pièce, tous aussi colorés et atypiques les uns que les autres. .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 15 communication@noves.fr

