Théâtre La Constellation du Cancer Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre La Constellation du Cancer Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre La Constellation du Cancer

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

À l’occasion d’Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer, la Ville du Havre accueille au Théâtre de l’Hôtel de Ville un spectacle poignant et lumineux La Constellation du Cancer, écrit, mis en scène et interprété par Mary-Tahra.

Dans ce spectacle, Mary-Tahra raconte son propre combat contre un cancer du sein agressif. Entre humour, émotion et lucidité, elle partage les étapes de ce parcours de l’annonce de la maladie aux différentes réactions des personnes rencontrées, en passant par les péripéties à l’hôpital, les instants de doute, mais aussi les moments de force et d’amour.

La Constellation du Cancer est un feu d’artifice de rires et de larmes, d’émotions et de vérités, où se mêlent musique, danse et récits de vie. Laissez-vous entraîner dans une expérience qui, tout en abordant un sujet grave, met en lumière l’énergie, la résilience et l’espoir.

Deux séances 14h30 / 20h

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Théâtre La Constellation du Cancer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La Constellation du Cancer Le Havre a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie