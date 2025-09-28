Théâtre La Contrebasse de Patrick Süskind Orbey

Théâtre La Contrebasse de Patrick Süskind Orbey dimanche 28 septembre 2025.

Théâtre La Contrebasse de Patrick Süskind

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:35:00

Date(s) :

2025-09-28

Monologue mis en scène par Marie-Paule Gay du Sac à Puces d’Aubure, Interprété par Claude Marchal.

Patrick Süskind Ecrivain et scénariste allemand né en 1949 en Bavière près de Munich. Son premier roman Le Parfum édité en 1985 rencontre un succès mondial et fera l’objet d’une adaptation au cinéma en 2006. On lui doit également d’autres romans tels que Le Pigeon , L’histoire de Monsieur Sommer , Combats et autres récits .

La Contrebasse est éditée en 1984. En 1991 Jacques Villeret donnera toute la mesure de son talent en interprétant un contrebassiste fragile et touchant qui sombre progressivement dans la folie. Ce rôle sera repris par Clovis Cornillac en 2013. La Contrebasse Cette pièce qui allie monologue et musique, nous transporte dans l’intimité d’un musicien, contrebassiste à l’Orchestre National.

L’histoire de cet instrument encombrant va se mêler à celle de l’artiste. Nous le découvrons chez lui avant de rejoindre l’Opéra pour la grande première de l’Or du Rhin de Wagner. Il expose au public l’histoire de son instrument qu’il présente comme le plus gros, le plus puissant et surtout indispensable. Sans contrebasse, pas d’orchestre. Viennent ensuite les inconvénients de son outil de travail, contre lequel le musicien concentre toute sa haine, son amertume et ses déceptions. 0 .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Monologue directed by Marie-Paule Gay from Sac à Puces d’Aubure, performed by Claude Marchal.

German :

Monolog, inszeniert von Marie-Paule Gay vom Sac à Puces d’Aubure, interpretiert von Claude Marchal.

Italiano :

Monologo diretto da Marie-Paule Gay tratto da Sac à Puces d’Aubure, interpretato da Claude Marchal.

Espanol :

Monólogo dirigido por Marie-Paule Gay del Sac à Puces d’Aubure, interpretado por Claude Marchal.

L’événement Théâtre La Contrebasse de Patrick Süskind Orbey a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg