Théâtre Saint-Lô > La couleur de l’eau

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 27 novembre prochain pour le spectacle La couleur de l’eau ! COLLECTIF SMOG

À la disparition de sa grand-mère, Benjamin cherche à créer ce lien sensible qu’il n’a jamais eu avec elle. C’est en bord de mer, là où celle-ci résidait, qu’il pense en apprendre davantage à son sujet. Alors qu’il cherche à comprendre ce qu’elle lui a transmis, un symptôme étrange perturbe Benjamin et tout le spectacle s’en voit bouleverser. Des sons lui parviennent depuis l’intérieur de son oreille. Se peut-il qu’un être vivant y ait élu domicile ? C’est avec l’aide de son équipe, qu’il cherche la provenance de cette pollution sonore. Ensemble, ils découvrent le monde invisible de l’eau au travers d’un voyage onirique menant jusqu’au fond de l’océan. La couleur de l’eau est une fable poétique interrogeant notre manière de percevoir le paysage et ses autres habitants. À travers ce ciné-spectacle, le public est invité à plonger au sein de l’atmosphère abyssale du théâtre.

Dès 12 ans 20h30. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : Théâtre Saint-Lô > La couleur de l’eau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Saint-Lô > La couleur de l’eau Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô