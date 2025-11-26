Théâtre La couleur des moquettes Salle des fêtes Sanguinet

Théâtre La couleur des moquettes

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

Vous avez ri aux mésaventures d’Uliana Toukarova et de Violette avec Cyrano tout là-haut , puis aux déboires d’Elvire et Gabin avec l’art d’en vivre .

Emeraude théâtre revient à Sanguinet avec une nouvelle comédie : La couleur des moquettes . (un sujet grave qui prête à réfléchir).

Comédie présentée par l’association Émeraude Théâtre

Durée du spectacle 1h30 .

emeraudetheatre@outlook.fr

German : Théâtre La couleur des moquettes

Espanol : Théâtre La couleur des moquettes

L’événement Théâtre La couleur des moquettes Sanguinet a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Grands Lacs