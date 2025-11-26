Théâtre La couleur des moquettes Salle des fêtes Sanguinet

Théâtre La couleur des moquettes Salle des fêtes Sanguinet mercredi 17 décembre 2025.

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Vous avez ri aux mésaventures d’Uliana Toukarova et de Violette avec  Cyrano tout là-haut  , puis aux déboires d’Elvire et Gabin avec  l’art d’en vivre  .

Emeraude théâtre revient à Sanguinet avec une nouvelle comédie :  La couleur des moquettes  . (un sujet grave qui prête à réfléchir).

Comédie présentée par l’association Émeraude Théâtre

Durée du spectacle 1h30   .

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine   emeraudetheatre@outlook.fr

Théâtre La couleur des moquettes

Théâtre La couleur des moquettes

