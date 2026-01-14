Théâtre La couleur des souvenirs Le Poulailler Le Havre

Théâtre La couleur des souvenirs

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Comment se pardonner des actes que nous même nous estimons impardonnables ? Quand les souvenirs refont surface, comment régler ses propres conflits, comment apprendre à voir autrement ?

Vittorio est un peintre atteint de DMLA, il perd progressivement la vue. Dans l’incapacité de dévoiler ses œuvres, il s’est toujours caché derrière le trait d’autres peintres. Comme ultime rempart, il se lance dans la falsification d’un chef-d’œuvre. L’arrivée inattendue de son fils Luca plonge Vittorio dans le passé.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La couleur des souvenirs

L’événement Théâtre La couleur des souvenirs Le Havre a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie