Théâtre « La crise » par la Cie » Et si on jouait » Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans samedi 27 septembre 2025.
Salle des fêtes 92 Route Nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27 21:30:00
2025-09-27
La compagnie théâtrale « Et si on jouait » vous propose une adaptation théâtrale du film culte « La crise » de Coline Serreau qui carbure à l’humour et nous invite à retrouver des personnages délirants et des situations mordantes.
Mise en scène Hugo CHAPIN
Salle des fêtes 92 Route Nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49 lalocomotiv.asso26@gmail.com
English :
The « Et si on jouait » theater company presents a theatrical adaptation of Coline Serreau’s cult film « La crise » (The Crisis), packed with humor, wacky characters and biting situations.
Directed by Hugo CHAPIN
German :
Die Theatergruppe « Et si on jouait » bietet Ihnen eine Theateradaption des Kultfilms « La crise » von Coline Serreau, die auf Humor setzt und uns dazu einlädt, verrückte Charaktere und bissige Situationen wiederzufinden.
Regie: Hugo CHAPIN
Italiano :
La compagnia teatrale « Et si on jouait » mette in scena un adattamento teatrale del film cult di Coline Serreau « La crise » (La crisi), ricco di umorismo, che ci invita a riscoprire personaggi deliranti e situazioni pungenti.
Regia di Hugo CHAPIN
Espanol :
La compañía de teatro « Et si on jouait » propone una adaptación escénica de la película de culto de Coline Serreau « La crise » (La crisis), llena de humor y que invita a redescubrir personajes delirantes y situaciones mordaces.
Dirigida por Hugo CHAPIN
