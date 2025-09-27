Théâtre « La crise » par la Cie » Et si on jouait » Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans

Théâtre « La crise » par la Cie » Et si on jouait » Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans samedi 27 septembre 2025.

Théâtre « La crise » par la Cie » Et si on jouait »

Salle des fêtes 92 Route Nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

Date(s) :

2025-09-27

La compagnie théâtrale « Et si on jouait » vous propose une adaptation théâtrale du film culte « La crise » de Coline Serreau qui carbure à l’humour et nous invite à retrouver des personnages délirants et des situations mordantes.

Mise en scène Hugo CHAPIN

.

Salle des fêtes 92 Route Nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49 lalocomotiv.asso26@gmail.com

English :

The « Et si on jouait » theater company presents a theatrical adaptation of Coline Serreau’s cult film « La crise » (The Crisis), packed with humor, wacky characters and biting situations.

Directed by Hugo CHAPIN

German :

Die Theatergruppe « Et si on jouait » bietet Ihnen eine Theateradaption des Kultfilms « La crise » von Coline Serreau, die auf Humor setzt und uns dazu einlädt, verrückte Charaktere und bissige Situationen wiederzufinden.

Regie: Hugo CHAPIN

Italiano :

La compagnia teatrale « Et si on jouait » mette in scena un adattamento teatrale del film cult di Coline Serreau « La crise » (La crisi), ricco di umorismo, che ci invita a riscoprire personaggi deliranti e situazioni pungenti.

Regia di Hugo CHAPIN

Espanol :

La compañía de teatro « Et si on jouait » propone una adaptación escénica de la película de culto de Coline Serreau « La crise » (La crisis), llena de humor y que invita a redescubrir personajes delirantes y situaciones mordaces.

Dirigida por Hugo CHAPIN

L’événement Théâtre « La crise » par la Cie » Et si on jouait » Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-09-05 par Valence Romans Tourisme