Théâtre | la cross en l’air à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars

Théâtre | la cross en l’air à la ferme théâtre

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Un pamphlet engagé, emblématique de la voix contestataire de Prévert contre les oppressions de son époque.

Texte de Jacques Prévert, interprété par Jean-MArie Balembois.

.

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Theater | la cross en l’air à la ferme théâtre

A committed pamphlet, emblematic of Prévert’s protest voice against the oppressions of his time.

Text by Jacques Prévert, performed by Jean-MArie Balembois.

L’événement Théâtre | la cross en l’air à la ferme théâtre Moulidars a été mis à jour le 2026-02-13 par Destination Cognac