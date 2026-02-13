Théâtre | la cross en l’air à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
Un pamphlet engagé, emblématique de la voix contestataire de Prévert contre les oppressions de son époque.
Texte de Jacques Prévert, interprété par Jean-MArie Balembois.
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com
English : Theater | la cross en l’air à la ferme théâtre
A committed pamphlet, emblematic of Prévert’s protest voice against the oppressions of his time.
Text by Jacques Prévert, performed by Jean-MArie Balembois.
