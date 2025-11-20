Théâtre La Décision , Compagnie Mathilde Granville Granville

Théâtre à l’Archipel La Décision Compagnie Mathilde

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 21:45:00

2025-11-20

Théâtre Tout public à partir de 14 ans.

Il commente des documentaires animaliers, elle écrit une thèse sur Médée.

Ils se réveillent ensemble pour la première fois, pourtant elle est enceinte. De lui.

Ensorcelé ou abêti, il découvre brutalement son désir de garder l’enfant tandis qu’elle requestionne le monde entier face à la responsabilité qui pousse dans son ventre.

Accompagnés par l’un des derniers tigres de Sumatra et Médée en personne, ils s’accordent à ne pas se quitter tant qu’une décision concernant l’avenir de cette grossesse ne sera pas prise. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

