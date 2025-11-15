Théâtre « La Déconnexion »

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Où et quand ? 6 personnes soumises à l’enfermement vont progressivement se révéler. L’issue de ce huis-clos sera surprenante. Une pièce miroir de notre société. Êtes-vous prêts à la déconnexion ?

Êtes-vous prêts à la déconnexion ?

Sac à pièce est une troupe amateur de 6 comédiens basée à Lussault sur Loire, près d’Amboise. .

rue Saint Aubin place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

« Where and when? 6 people subjected to confinement will gradually reveal their true selves. The outcome of this huis-clos will be surprising. A play that mirrors our society. Are you ready to disconnect?

German :

« Wo und wann? 6 Personen, die eingesperrt sind, werden sich nach und nach offenbaren. Der Ausgang dieses geschlossenen Raums wird überraschend sein. Ein Stück, das unsere Gesellschaft widerspiegelt. Sind Sie bereit zum Abschalten?

Italiano :

« Dove e quando? » 6 persone sottoposte a confino riveleranno gradualmente il loro vero io. L’esito di questo huis-clos sarà sorprendente. Uno spettacolo che rispecchia la nostra società. Siete pronti a disconnettervi?

Espanol :

« ¿Dónde y cuándo? 6 personas sometidas a confinamiento revelarán poco a poco su verdadero yo. El desenlace de este huis-clos será sorprendente. Una obra que refleja nuestra sociedad. ¿Está preparado para desconectar?

