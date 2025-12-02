Théâtre : La Découvreuse oubliée Théâtre la Reine Blanche Paris

Ce quatrième volet de la série théâtrale Les Fabuleuses traite de la découverte de la trisomie 21 par Marthe Gautier, découverte longtemps attribuée à son collègue Jérôme Lejeune. Rapidement évincée, Gautier ne dira sa vérité sur cette histoire que cinquante ans après. Le Comité d’Ethique de l’INSERM lui donnera raison. La pièce expose également la bataille pour la libéralisation de l’avortement à laquelle Lejeune était farouchement opposé.

↘ Production : Reine Blanche Productions

TEXTE = Élisabeth Bouchaud

MISE EN SCÈNE = Julie Timmerman

JEU=Marie-Christine Barrault + Marie Toscan + Matila Malliarakis + Mathieu Desfemmes

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE = Véronique Bret

SCÉNOGRAPHIE = Luca Antonucci

CRÉATION LUMIÈRES = Philippe Sazerat

COSTUMES = Muriel Mellet

CRÉATION SON = Mme Miniature

CRÉATION VIDÉO = Thomas Bouvet

ACCESSOIRES = Olivier Defrocourt

4e volet de la série théâtrale Les Fabuleuses : après Lise Meitner, Jocelyn Bell et Rosalind Franklin, l’histoire de Marthe Gautier.

Du jeudi 22 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

samedi

de 18h00 à 19h15

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h15

Fermé du mercredi 18 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026

payant

De 10 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T20:15:00+02:00;2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T20:15:00+02:00;2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T19:15:00+02:00;2026-01-25T16:00:00+02:00_2026-01-25T17:15:00+02:00;2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T20:15:00+02:00;2026-01-29T19:00:00+02:00_2026-01-29T20:15:00+02:00;2026-01-30T19:00:00+02:00_2026-01-30T20:15:00+02:00;2026-01-31T18:00:00+02:00_2026-01-31T19:15:00+02:00;2026-02-01T16:00:00+02:00_2026-02-01T17:15:00+02:00;2026-02-04T19:00:00+02:00_2026-02-04T20:15:00+02:00;2026-02-05T19:00:00+02:00_2026-02-05T20:15:00+02:00;2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:15:00+02:00;2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T19:15:00+02:00;2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:15:00+02:00;2026-02-11T19:00:00+02:00_2026-02-11T20:15:00+02:00;2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:15:00+02:00;2026-02-13T19:00:00+02:00_2026-02-13T20:15:00+02:00;2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T19:15:00+02:00;2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T17:15:00+02:00;2026-02-18T19:00:00+02:00_2026-02-18T20:15:00+02:00;2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T20:15:00+02:00;2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:15:00+02:00;2026-02-21T18:00:00+02:00_2026-02-21T19:15:00+02:00;2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T17:15:00+02:00;2026-02-25T19:00:00+02:00_2026-02-25T20:15:00+02:00;2026-02-26T19:00:00+02:00_2026-02-26T20:15:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:15:00+02:00;2026-02-28T18:00:00+02:00_2026-02-28T19:15:00+02:00;2026-03-01T16:00:00+02:00_2026-03-01T17:15:00+02:00;2026-03-04T19:00:00+02:00_2026-03-04T20:15:00+02:00;2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T20:15:00+02:00;2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T20:15:00+02:00;2026-03-07T18:00:00+02:00_2026-03-07T19:15:00+02:00;2026-03-08T16:00:00+02:00_2026-03-08T17:15:00+02:00;2026-03-11T19:00:00+02:00_2026-03-11T20:15:00+02:00;2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:15:00+02:00;2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:15:00+02:00;2026-03-14T18:00:00+02:00_2026-03-14T19:15:00+02:00;2026-03-15T16:00:00+02:00_2026-03-15T17:15:00+02:00;2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T20:15:00+02:00;2026-03-21T18:00:00+02:00_2026-03-21T19:15:00+02:00;2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:15:00+02:00;2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T20:15:00+02:00;2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T20:15:00+02:00;2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:15:00+02:00;2026-03-28T18:00:00+02:00_2026-03-28T19:15:00+02:00;2026-03-29T16:00:00+02:00_2026-03-29T17:15:00+02:00

Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche