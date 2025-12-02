Théâtre : La Découvreuse oubliée Théâtre la Reine Blanche Paris
Ce quatrième volet de la série théâtrale Les Fabuleuses traite de la découverte de la trisomie 21 par Marthe Gautier, découverte longtemps attribuée à son collègue Jérôme Lejeune. Rapidement évincée, Gautier ne dira sa vérité sur cette histoire que cinquante ans après. Le Comité d’Ethique de l’INSERM lui donnera raison. La pièce expose également la bataille pour la libéralisation de l’avortement à laquelle Lejeune était farouchement opposé.
↘ Production : Reine Blanche Productions
TEXTE = Élisabeth Bouchaud
MISE EN SCÈNE = Julie Timmerman
JEU=Marie-Christine Barrault + Marie Toscan + Matila Malliarakis + Mathieu Desfemmes
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE = Véronique Bret
SCÉNOGRAPHIE = Luca Antonucci
CRÉATION LUMIÈRES = Philippe Sazerat
COSTUMES = Muriel Mellet
CRÉATION SON = Mme Miniature
CRÉATION VIDÉO = Thomas Bouvet
ACCESSOIRES = Olivier Defrocourt
4e volet de la série théâtrale Les Fabuleuses : après Lise Meitner, Jocelyn Bell et Rosalind Franklin, l’histoire de Marthe Gautier.
Du jeudi 22 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
dimanche
de 16h00 à 17h15
samedi
de 18h00 à 19h15
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h15
Fermé du mercredi 18 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026
payant
De 10 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris
