Théâtre La dernière fin cabaret freaks Queyssac-les-Vignes

place Bellevue Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : 

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-16

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-16

2025-08-15

Présentation de l’Heptasoma collectif de Toulouse sept survivants se disputent la parole finale dans un cabaret déjanté. Entre humour noir, performances décalées et énergie brute, les artistes explorent l’instinct de survie dans un univers absurde et vibrant. Une création collective mêlant musique live, chant, mise en scène chorale et univers visuel fort

Buvette sur place .

place Bellevue Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 50 28

