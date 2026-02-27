Théâtre La Désertée à Un Point d’Où Un Point d’Où Cazats

Théâtre La Désertée à Un Point d’Où

Un Point d’Où 71 impasse Pascaut Cazats Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’espace lisse accueille de nouveau la compagnie Oh Ma Clé en résidence.

Audrey Barrin, David Braun et Régis Renouard-Larivière viennent et reviennent depuis 2023 travailler, jouer, chanter et malaxer mots, sons et sens dessus-dessous, étirer les corps, et répéter encore leur spectacle La Désertée. Ecrit par Audrey Barrin, mis en scène par Adèle Jayle, avec David Braun, Régis Renouard Larivière, Audrey Barrin,

La Désertée est un spectacle de théâtre contemporain qui mêle texte, musique électroacoustique, chant et mouvement.

Le texte est très librement inspiré par le Livre de Job.

C’est le dialogue d’une femme avec l’invisible à la fois terrifiant et sûr.

La parole se fait tour à tour chant, cri, fête, babil et amoureux murmure…

La représentation dure environ 1h15 et sera suivie d’un temps d’échange et de convivialité. .

