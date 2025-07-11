Théâtre La Distance Le Volcan Le Havre

Théâtre La Distance

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tiago Rodrigues

Cap sur le futur avec la dernière création de Tiago Rodrigues, actuel directeur du Festival d’Avignon, qui imagine ici un récit d’anticipation par l’intime. Nous voilà projetés en 2077. Les conditions de vie sur Terre sont de plus en plus précaires. Une partie de la population de la planète bleue a migré sur Mars. Séparé par plus de 225 millions de kilomètres et des poussières d’étoiles, un père resté sur terre s’adresse à sa fille partie tenter sa chance sur une autre sphère et cherche à préserver leur relation malgré l’infinie distance entre eux. La communication est chaotique, parfois ténue voire elliptique, elle porte les stigmates de cet éloignement sans retour et intensifie chaque appel. Tiago Rodrigues invente un théâtre de science-fiction sensible, au plus proche des enjeux brûlants qui conditionnent l’avenir de l’humanité. En père impuissant resté à quai, Adama Diop offre un nouveau visage de maturité et prouve une fois de plus à quel point il est un comédien ancré et incarné dans ce spectacle interplanétaire qui a le coeur sur la main. La présence de la jeune comédienne Alison Dechamps vient compléter avec justesse ce duo et renforcer la double dimension du spectacle.

