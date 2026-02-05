Théâtre La Diva du sofa avec la TTC (Troupe de Théâtre Châtillonaise) à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont
Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15
La Diva du sofa une comédie avec un casting exclusivement féminin
Pour fêter ses 40 ans d’existence, l’équipe féminine de la Troupe de Théâtre Châtillonaise (TTC) va vous mettre des paillettes plein les yeux avec la comédie La Diva du sofa , de Angélique Sutty:
La grande Manuelle est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène, et elle n’a qu’un seul objectif: enflammer le public et renouer avec le succès. C’est sans compter sur un monde du show-business impitoyable…
1ère partie Les Fossiles de Pascal Perrot
Tout public
Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
La Diva du sofa : a comedy with an all-female cast
