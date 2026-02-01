Théâtre La diva du sofa Labastide-Marnhac
Théâtre La diva du sofa Labastide-Marnhac dimanche 15 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-15 16:00:00
Une comédie d'Angélique SUTTY présentée par "Les jeux de la Scène".
Mise en scène par Patrick CHEREAU
Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 81 84 38 71
A comedy by "Angélique SUTTY presented by "Les jeux de la Scène".
Directed by Patrick CHEREAU
