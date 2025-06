Théâtre La Diva du sofa Le Poulailler Le Havre 4 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Théâtre La Diva du sofa Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La grande Manuella, grande star de la chanson française, fait son grand retour sur scène. Mais après 15 ans d’absence, tout ne va pas se passer comme prévu..

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Théâtre La Diva du sofa

The great Manuella, star of French chanson, is back on stage. But after a 15-year absence, all is not going to go as planned…

Reservations required

German :

Die große Manuella, ein großer Star des französischen Chansons, feiert ihr Comeback auf der Bühne. Doch nach 15 Jahren Abwesenheit läuft nicht alles wie geplant…

Reservierung erforderlich

Italiano :

Manuella, la grande star della chanson francese, torna in scena. Ma dopo 15 anni di assenza, non tutto andrà secondo i piani…

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Manuella, la gran estrella de la chanson francesa, vuelve a los escenarios. Pero tras 15 años de ausencia, no todo va a salir según lo previsto…

Reserva obligatoria

L’événement Théâtre La Diva du sofa Le Havre a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie