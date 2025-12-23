Théâtre La douleur du serpent, Le Poulailler Le Havre

Théâtre La douleur du serpent

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Jean-Baptiste Rambla est le petit frère de Maria Dolores Rambla, enlevée sous ses yeux alors qu’il n’avait que 6 ans, et tuée par Christian Ranucci.

Une fois adulte, Jean-Baptiste Rambla a tué 2 femmes, reproduisant l’indicible geste qui a gâché sa vie et son enfance, comme une éternelle et immuable tragédie.

C’est son histoire que nous racontons.

Mais aussi et surtout, l’histoire de ces femmes, victimes de la violence millénaire des hommes.

La soeur de Jean-Baptiste, les deux femmes qu’il a tuées.

Nous interrogeons la violence.

Celle des hommes.

Celle qui se donne en spectacle.

Celle que nous venons voir par curiosité, et parfois par plaisir

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La douleur du serpent

L’événement Théâtre La douleur du serpent Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie