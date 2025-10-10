Théâtre La Eterna Primavera Théâtre Tokia Mauléon-Licharre
Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
La Cie K’atwok vous attend à Mauléon.
Cindy vous invite à la première de la pièce de théâtre sur laquelle elle travaille depuis quelque temps. Venez découvrir l’univers de cette jeune compagnie. La représentation sera donnée en français. Tout public à partir de 10 ans. .
Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
